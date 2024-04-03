Yunan adaları "bayram" yapacak
9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili yaklaşıyor. Ramazan Bayramı tatilinde yurt dışında en popüler destinasyonlar arasında Yunan adaları geliyor. Bayramda 20 bin Türk turistin adaları ziyaret etmesi bekleniyor. İşte Yunan adaları seyahati öncesi bilinmesi gerekenler...
Yunan adaları, Bayram tatilinin gözde rotaları arasında yer alıyor. Kapıda vize uygulaması başlatan adalara, bayram tatilinde Türkiye'den 20 bin turistin gitmesi bekleniyor. İşte kapıda vize uygulamasının detayları...