Yunan adaları "bayram" yapacak

GÜNLÜK VERGİ NEDİR?

Yunanistan otellerinde 1 Mart’tan itibaren "Eko Tax" adında ekstra bir vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10 euro, 4 yıldızlı otel için 7 euro, yani 1 hafta için 5 yıldızda 70 euro ayrıca ödenmesi gerekiyor.

HANGİ ADADAN NEREYE GİDİLİYOR?

Midilli-Ayvalık, Sakız-Çeşme, Sisam-Kuşadası, Patmos-Bodrum, Leros-Bodrum, Kalimnos-Bodrum, Kos-Bodrum Turgutreis, Simi-Bodrum Datça, Rodos-Marmaris, Kaş-Meis.