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Yunan adaları "bayram" yapacak

9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili yaklaşıyor. Ramazan Bayramı tatilinde yurt dışında en popüler destinasyonlar arasında Yunan adaları geliyor. Bayramda 20 bin Türk turistin adaları ziyaret etmesi bekleniyor. İşte Yunan adaları seyahati öncesi bilinmesi gerekenler...

Yunan adaları "bayram" yapacak - 1

Yunan adaları, Bayram tatilinin gözde rotaları arasında yer alıyor. Kapıda vize uygulaması başlatan adalara, bayram tatilinde Türkiye'den 20 bin turistin gitmesi bekleniyor. İşte kapıda vize uygulamasının detayları...

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Yunan adaları "bayram" yapacak - 2

HANGİ YUNAN ADALARINA GİDİLEBİLECEK?

Kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis adalarında olacak.

Yunan adaları "bayram" yapacak - 3

VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Türk turistler, 60 euro karşılığında alacakları vize ile 7 güne kadar Yunan adalarını ziyaret edebilecek.

Yunan adalarına gidişte Schengen vizesi zorunluluğu olmayacak.

Yunan adaları "bayram" yapacak - 4

FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Feribot ücretleri adalara göre değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar 30 eurodan 80 euroya kadar yükselebiliyor.

Yunan adaları "bayram" yapacak - 5

GÜNLÜK VERGİ NEDİR?

Yunanistan otellerinde 1 Mart’tan itibaren "Eko Tax" adında ekstra bir vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10 euro, 4 yıldızlı otel için 7 euro, yani 1 hafta için 5 yıldızda 70 euro ayrıca ödenmesi gerekiyor.

HANGİ ADADAN NEREYE GİDİLİYOR?

Midilli-Ayvalık, Sakız-Çeşme, Sisam-Kuşadası, Patmos-Bodrum, Leros-Bodrum, Kalimnos-Bodrum, Kos-Bodrum Turgutreis, Simi-Bodrum Datça, Rodos-Marmaris, Kaş-Meis.

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