Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu?

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para hatta Donald Trump'ın başkanlığından ABD'deki Kongre Binası işgalini bile bilen dizi, bu sefer de Richard Branson'ın uzay uçuşu 2014'te tahmin ettiği iddiasıyla gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

ntv.com.tr

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 1
Simpsonlar, uzaya giden Virgin Galactic'in kurucusu milyarder Sir Richard Branson'ın uzay uçuşunu 2014'te tahmin ettiği iddiasıyla gündemde.


Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 2
Uzaya çıkan Branson'ın görüntüsü, Simpsonlar'ın 2014 yılında yayınlanan 25'inci sezonunun 15. bölümü olan The War of Art'taki bir sahneyle benzerlik gösteriyor.
Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 3
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın Bart to the Future bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.
Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 4

ABD Başkanlık seçimlerindeki kıyafetleri 

Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın 11. sezonunun 17. bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan 'Bart to the Future', Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

HARRIS DE BENZER BİR KOMBİN GİYDİ

Başkan Yardımcısı olarak yemin ederken Kamala Harris, Lisa'ya çok benzer bir mor tonunda bir ceket ve elbise kombinasyonu giydi ve hatta görünüşü tamamlamak için basit bir güçlü inci taktı.

İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 5

ABD'de Kongre Binası işgali

Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor.  Efsane çizgi dizinin hayranları, dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti. Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması olayında, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile Simpsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 6

Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 7

ABD'de "iç savaş 2021" etiketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği yemin töreni günü.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 8

Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesinin yanı sıra Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020’de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüse yakalandığını duyurması ardından Simpsons kehanetlerindeki ölüm sahnesi bir kez daha gündeme geldi. 

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 9

Beyrut patlaması

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 10

Beyrut'ta büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülürken, benzer görüntüler yine Simpsonlar'ın da bir bölümünde yayınlanmıştı.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 11

Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak "Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi paylaşımları" yaptı.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 12

Kolomb heykelinin başının kesilmesi

Dizinin ilk sezonundaki The Telltale Head adlı bölümde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabası Springfield'ın kurucusu Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesiyor. 

ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler, Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırmıştı. Jebediah Springfield'ın heykeli gibi, heykelin başı gece yarısı sökülmüştü.

Kolomb, Amerikan yerlilerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle bugünlerde tartışmalı bir figür ve dolayısıyla ırkçılığa karşı öfkeden nasibini aldı.

Simpsonlar dizisi hayranları sosyal medyada hemen olaylar arasındaki benzerliklere dikkat çekti. 

İşte Simpsonlar'ın diğer kehanetleri...

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 13

Tom Hanks

Hayranları, dizinin, Tom Hanks’in corona virüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks bir reklam filmi sahnesinde görülüyor.  Reklamda Büyük Kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni Büyük Kanyon tanıtılıyor. Hanks reklamda “ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın” mesajı veriyor. Aktör ardından, “Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın” diyor.

Teori, diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak kalsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks’li bölümü Simpsonlar’ın tahminleri listesine ekliyor.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 14

Kripto para

Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsonlar (The Simpsons) animasyonu dizisi, kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu.

Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain’in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: “Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!”

SIMPSONLAR GELECEĞİ NASIL TAHMİN EDİYOR?

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 15

Jim’in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: “Kripto para birimlerinden bahsederken ‘Cryptocurrency’ kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını… Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir.” 

Bölümde yer alan sözlerle Simpsonlar’ın bir kez daha geleceği tahmin etmiş olabileceği düşünüldü.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 16

Corona virüs

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüse yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 17

Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.    

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 18

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 19

Trump’ın başkan seçilmesi

The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpsons’ın bir bölümünde Trump’ın başkanlığından söz ediliyor.

Yeni başkan Lisa Simpson, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” diyor ve kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu söylüyor. Bu bölüm, 2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünden. (Bart’ın geleceğe dönüşü)

SIMPSONLAR 30 YAŞINDA

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 20

Bu kehanete göre Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak. Trump’ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek, bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 21

Super Bowl'da Lady Gaga

Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu beş yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 22

Disney-Fox birleşmesi

Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 23

Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 24
11 Eylül saldırıları

Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa’nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11’i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor. 

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 25
1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.
Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 26

Akıllı telefon öngörüsü

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logoya dikkat ettiniz mi?

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 27
1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor. Apple’ın sıkı bir Simpsons fanı olduğunu söylersek yanılmış olmayız herhalde.
Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 28

Yeni Star Wars filmleri

Ayrıca, Star Wars’ın yeni filmlerinin çekileceğini de bilmişti.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 29

The Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan diğer kehanetler...

Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.

Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 30
Angelina Jolie ve Brad Pitt kötü bir boşanma sonrası stresten kilo alacaklar.
Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 31
Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak.
Richard Branson'ın uzay uçuşu: Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine mi tuttu? - 32
Facebook'un algoritması sahte haberleri işaretlemeye başlayacak, aynı zamanda gizli alayı da saptayabilecek böylece insanların kafası karışmayacak.

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