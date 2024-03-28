Simpsonlar, ABD'deki kargo gemisi kazasını da mı öngördü? (The Simpsons kehanetleri)

X LOGOSU

52 yaşındaki milyarder Elon Musk, Twitter'ı 2022 yılında satın aldığından beri birçok değişik yaptı. Bu değişikliklerin sonuncusu ise Twitter'ın adı ve logosu oldu.

Twitter'ın, kurulduğu 2006 yılından bu yana kullandığı, logosu ve ismi X olarak değiştirildi.

Geleceğe dair tahminleriyle bilinen Simpsonlar dizisinin bu değişimi de tahmin ettiği düşünülüyor. Dizinin 2012 yılındaki bir bölümünde Homer karakterinin Twittter'ın yeni logosuna benzer sembolü olan bir uygulama kullandığı görülüyor. Homer akıllı telefonunda gezinirken X logolu bir uygulama izleyicilerin dikkatini çekti.