Simpsonlar, ABD'deki kargo gemisi kazasını da mı öngördü? (The Simpsons kehanetleri)
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı, hatta ABD'deki Kongre Binası işgalini bile bilen dizinin bir başka olayı da tahmin ettiği iddia edildi. Dizinin, kargo gemisinin Baltimore Limanı'nın dışındaki köprünün çökmesine yol açmasını bir bölümünde işlediği öne sürüldü. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...
KAZAYI DA MI TAHMİN ETTİ?
ABD, körpüye çarpan kargo gemisi kazasıyla sarsıldı. Singapur bandıralı bir gemi Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı ve çarpma sonucunda köprünün büyük bir kısmı üzerinde araçlar varken çöktü.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken Simpsons dizisinin hayranları, komplo teorileri üretmeye başladı. Sosyal medyada diziden olduğu belirtilen bir sahne paylaşıldı. Sahnede, Baltimore'da yaşanan kazaya çok benzeyen görüntüler yer alması gündem oldu.
Viral olan videoda, köprü kazasının yeri ve zamanı da örtüşüyor.
Simpsons dizisinin bir olayı daha öngördüğü düşünülse de videonun "yapay zeka" ile üretildiği ortaya çıktı. Dizide böyle bir sahne olduğuna dair kanıt bulunamadı.