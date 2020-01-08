Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley 85 yaşında

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER
Elvis Presley 16 Ağustos 1977’de Graceland’deki evinde hayatını kaybetti. Evi, ölümünden sonra halka açıldı. Bu tarihi yapı, her yıl yaklaşık yarım milyonu bulan ziyaretçi sayısıyla Amerika’da Beyaz Saray’dan sonra en çok ziyaret edilen yer olma özelliğini taşıyor.
Graceland, her yıl düzenlenen doğum günlerine, sertifikalı açık artırmalara ve hayran kulübü etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Beatles üyeleri 1965’te Elvis’le görüşmelerinden hayal kırıklığıyla ayrılmış olsa da birlikte doğaçlama müzik yaptılar. Diğer birçok müzisyenin yanı sıra Fab Four da Kral’ın etkisinde kaldıkları bir müzisyen olarak anıyor.
KİMLERDEN İLHAM ALDI?
Peki ya Elvis kimlerden ilham aldı? Gospel şarkıcısı Sister Rosetta Tharpe’ye tapardı, country şarkıcısı Hank Show’un şarkılarını bilirdi ve Marlon Brando ve James Dean’den de ‘dahi’ olarak bahsederdi.
ELVIS KOSTÜMLERİ
Brüksel'in belki de en ünlü çocuğu olan heykel "Manneken Pis" kendi Elvis kostümüne sahip. Heykele zaman zaman giydirilen özel kıyafetlere 1999’da giydiği 'Kral’ın kostümü de dahil.
Forbes'un "hala kazanan ölü yıldızlar listesine" göre, Elvis Presley, 2016 yılında 27 milyon dolar kazandı ve bir milyon albüm sattı.
Presley ayrıca devamlı olarak Michael Jackson ve Elizabeth Taylor ile birlikte zirvede ya da zirveye yakın yerlerde yer alıyor.