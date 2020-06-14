Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri)

Tom Hanks

Hayranları, dizinin, Tom Hanks’in corona virüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks bir reklam filmi sahnesinde görülüyor. Reklamda Büyük Kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni Büyük Kanyon tanıtılıyor. Hanks reklamda “ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın” mesajı veriyor. Aktör ardından, “Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın” diyor.

Teori, diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak kalsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks’li bölümü Simpsonlar’ın tahminleri listesine ekliyor.