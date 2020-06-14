Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri)

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi gibi bu defa da ABD'deki George Floyd protestoları esnasında Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi öngörüsüyle gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminleri...

ntv.com.tr 14.06.2020 - 16:29

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 1

Kolomb heykelinin başının kesilmesi

Dünyanın en ünlü animasyon dizisi Simpsonlar (The Simpsons) yine bir kehanet söylemiyle gündemde. Dizinin ilk sezonundaki The Telltale Head adlı bölümde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabası Springfield'ın kurucusu Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesiyor. 

ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler, Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırmıştı. Jebediah Springfield'ın heykeli gibi, heykelin başı gece yarısı sökülmüştü.

Kolomb ABD'de artık, İtalyan kaşifin Amerikan yerlilerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle tartışmalı bir figür ve bu nedenle ırkçılığa karşı öfkeden nasibini aldı.

Simpsonlar dizisi hayranları sosyal medyada hemen olaylar arasındaki benzerliklere dikkat çekti. 

İşte Simpsonlar'ın diğer kehanetleri...

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 2

Tom Hanks

Hayranları, dizinin, Tom Hanks’in corona virüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks bir reklam filmi sahnesinde görülüyor.  Reklamda Büyük Kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni Büyük Kanyon tanıtılıyor. Hanks reklamda “ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın” mesajı veriyor. Aktör ardından, “Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın” diyor.

Teori, diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak kalsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks’li bölümü Simpsonlar’ın tahminleri listesine ekliyor.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 3

Kripto para

Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsonlar (The Simpsons) animasyonu dizisi, kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu.

Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain’in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: “Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!”

SIMPSONLAR GELECEĞİ NASIL TAHMİN EDİYOR?

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 4

Jim’in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: “Kripto para birimlerinden bahsederken ‘Cryptocurrency’ kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını… Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir.” 

Bölümde yer alan sözlerle Simpsonlar’ın bir kez daha geleceği tahmin etmiş olabileceği düşünüldü.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 5

Corona virüs

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüse yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 6

Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.    

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 7

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 8

Trump’ın başkan seçilmesi

The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpsons’ın bir bölümünde Trump’ın başkanlığından söz ediliyor.

Yeni başkan Lisa Simpson, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” diyor ve kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu söylüyor. Bu bölüm, 2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünden. (Bart’ın geleceğe dönüşü)

SIMPSONLAR 30 YAŞINDA

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 9

Bu kehanete göre Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak. Trump’ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek, bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 10

Super Bowl'da Lady Gaga

Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu beş yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 11

Disney-Fox birleşmesi

Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 12

Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 13
11 Eylül saldırıları

Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa’nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11’i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor. 

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 14
1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.
Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 15

Akıllı telefon öngörüsü

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logoya dikkat ettiniz mi?

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 16
1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor. Apple’ın sıkı bir Simpsons fanı olduğunu söylersek yanılmış olmayız herhalde.
Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 17

Yeni Star Wars filmleri

Ayrıca, Star Wars’ın yeni filmlerinin çekileceğini de bilmişti.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 18

The Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan diğer kehanetler...

Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 19
Angelina Jolie ve Brad Pitt kötü bir boşanma sonrası stresten kilo alacaklar.
Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 20
Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak.
Simpsonlar'ın (The Simpsons) Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri) - 21
Facebook'un algoritması sahte haberleri işaretlemeye başlayacak, aynı zamanda gizli alayı da saptayabilecek böylece insanların kafası karışmayacak.

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