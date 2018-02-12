Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler - 2019 güncel liste

Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor.

Bhutan’da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan’ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi’ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.