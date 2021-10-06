Dünyanın en ilginç futbol sahaları

Alışveriş merkezi çatısından, İsviçre'nin Alpleri'nde iki bin metre yüksekliğe... Mirror gazetesi, dünyanın en ilginç statlarını belirledi.

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ntv.com.tr 06.10.2021 - 18:02

Henningsvaer FC'nin stadyumu, Norveç'in Lofoten Adaları'nda bulunuyor.

Aşağıda çok trafik var, yukarıda maç yapalım diye düşünmüş olsalar gerek... Japonya'nın başkenti Tokyo'da apartman üstü stat keyfi.

Hırvat kulübü NK Imotski'ye ev sahipliği yapan Gospin Dolac stadyumu, 1989 yılında bir kraterde inşa edildi.

Roma'nın antik Felice Su Kemeri'nin yanında bulunan Campo Gerini arazisinde tarihe tanıklık eden bir futbol sahası.

Deniz seviyesinden 2.000 metre yükseklikte bulunan Ottmar Hitzfeld Stadyumu, Avrupa'nın en yüksek futbol sahasıdır. İsviçre Alpleri'nde bulunuyor ve FC Gspon'a ev sahipliği yapıyor.

1991'de terk edilmiş bir okulun kalıntıları, Somali'nin Mogadişu kentinde tozlu bir sahada derme çatma odacıklar içinde maç izleyen futbolseverler.

Man City'nin yıldızı Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un resminin olduğu, büyüdüğü Sao Paulo'nun Perus semtinde bir futbol sahası.

İsviçre'deki Cenevre Gölü'nün üzerindeki bulunan bu futbol sahasında maç yapmak oldukça keyifli olabilir.

Singapur'daki Marina Bay'deki dünyanın en büyük su üstündeki stadı.

Portekiz'in Braga takımının stadının kale arkası yok. Çünkü bir kale arkasında dağ, diğer kale arkasında dağlar var.

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