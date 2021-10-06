Dünyanın en ilginç futbol sahaları

Alışveriş merkezi çatısından, İsviçre'nin Alpleri'nde iki bin metre yüksekliğe... Mirror gazetesi, dünyanın en ilginç statlarını belirledi.

ntv.com.tr 06.10.2021 - 18:02

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 1
Henningsvaer FC'nin stadyumu, Norveç'in Lofoten Adaları'nda bulunuyor.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 2
Aşağıda çok trafik var, yukarıda maç yapalım diye düşünmüş olsalar gerek... Japonya'nın başkenti Tokyo'da apartman üstü stat keyfi.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 3
Hırvat kulübü NK Imotski'ye ev sahipliği yapan Gospin Dolac stadyumu, 1989 yılında bir kraterde inşa edildi.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 4
Roma'nın antik Felice Su Kemeri'nin yanında bulunan Campo Gerini arazisinde tarihe tanıklık eden bir futbol sahası.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 5
Deniz seviyesinden 2.000 metre yükseklikte bulunan Ottmar Hitzfeld Stadyumu, Avrupa'nın en yüksek futbol sahasıdır. İsviçre Alpleri'nde bulunuyor ve  FC Gspon'a ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 6
1991'de terk edilmiş bir okulun kalıntıları, Somali'nin Mogadişu kentinde tozlu bir sahada  derme çatma odacıklar içinde maç izleyen futbolseverler.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 7
Man City'nin yıldızı Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un resminin olduğu, büyüdüğü Sao Paulo'nun Perus semtinde bir futbol sahası.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 8
İsviçre'deki Cenevre Gölü'nün üzerindeki bulunan bu futbol sahasında maç yapmak oldukça keyifli olabilir.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 9
Singapur'daki Marina Bay'deki dünyanın en büyük su üstündeki stadı.
Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 10
Portekiz'in Braga takımının stadının kale arkası yok. Çünkü bir kale arkasında dağ, diğer kale arkasında dağlar var.

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