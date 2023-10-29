"100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, şunları söyledi:

"Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimiz, Allah'a şükür 100. yılına ulaştı. İnanıyoruz ki daha nice yüzyıllara büyüyerek devam edecektir. Cumhuriyetimizi bize emanet eden ecdadımızı, şehitlerimizi ve ömürlerini tamamlayan gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet koşuları, kurtuluş mücadelesinin bütün şehirlerinde yapılıyor. Bugün de tarihi bir mekanda yapılıyor ki bu mekan Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli ve meşhur meydanlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok anlamlı bir mekanda hem ecdadımızı anmak hem de bu şuuru tekrar yenilemek için bir aradayız. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum."