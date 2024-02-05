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1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi

1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen hayattaki son futbolcu İsveçli Kurt Hamrin, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 1

İsveçli futbolcu Kurt Hamrin 89 yaşında yaşamını yitirdi. 

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İsveç futbolu, en büyük ustalarından birini kaybetti. Hamrin'i unutulmaz bir efsane yapan sadece kariyeri, golleri, pasları ve sağ kanattaki performansı değildi. Oynadığı her takımda vefalı ve popüler bir insandı. İsveç futbolu, Hamrin'i büyük bir samimiyet ve şükranla anıyor." ifadeleri kullanıldı.

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1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 2

Sağ kanat oyuncusu Hamrin, ülkesinde AIK ve IFK Stockholm, İtalya'da Juventus, Padova, Fiorentina, Milan ve Napoli formaları giydi. Milan'da birer kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) şampiyonluğu yaşayan İsveçli futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Fiorentina'da ise 2 İtalya Kupası ve bir defa Avrupa Kupa Galipleri Kupası zaferi elde etti.

1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 3

Pele'nin Brezilya'sıyla kazandığı 1958 Dünya Kupası finalinden hayatta kalan son isim olan eski İsveçli milli futbolcu Hamrin, attığı 190 golle İtalya Serie A tarihinin en skorer oyuncuları arasında 9. sırada yer aldı.

1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 4

İsveç formasıyla 32 maçta 17 gol kaydeden Hamrin, 1958 Dünya Kupası'nda rakip fileleri 4 kez havalandırarak takımının finale çıkmasında büyük rol oynamıştı.

1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 5

İsveç, ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde Pele, Garrincha, Vava ve Mario Zagallo gibi isimlerin görev aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilmişti.

1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 6

Hamrin, Fiorentina'da sekiz sezon geçirerek takımının 1961'de Avrupa'daki tek büyük kupa olan Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmasına büyük katkısı oldu ve 208 golle kulübün en çok gol atan oyuncusu olarak tarihe geçmişti.

1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 7

Hamrin daha sonra Milan'da oynayıp Scudetto ve Avrupa Kupası'nı kazanmasına ve kariyerini İsveç'te sonlandırmasına rağmen , ailesiyle birlikte yaşamak için Floransa'ya döndü ve burada kendisine hayran olan şehirdeki evinde öldü.

1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 8
1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi - 9
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