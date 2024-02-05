1958 Dünya Kupası finalini gören son futbolcu Kurt Hamrin yaşamını yitirdi

İsveçli futbolcu Kurt Hamrin 89 yaşında yaşamını yitirdi.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İsveç futbolu, en büyük ustalarından birini kaybetti. Hamrin'i unutulmaz bir efsane yapan sadece kariyeri, golleri, pasları ve sağ kanattaki performansı değildi. Oynadığı her takımda vefalı ve popüler bir insandı. İsveç futbolu, Hamrin'i büyük bir samimiyet ve şükranla anıyor." ifadeleri kullanıldı.