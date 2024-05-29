2024-2025 sezon başlama tarihi: Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu sona erdi. Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 102 puanla ligde 24. kez mutlu sona ulaştı. Bu gelişmenin ardından yeni sezona dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor?
Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek. Şampiyon Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Üçüncü sırada ligi tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ligi 4. sırada bitiren RAMS Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.