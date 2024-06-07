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2024-2025 yaz transfer dönemi: Transfer sezonu ne zaman açılıyor?

Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2024-2025 yaz transfer dönemi: Transfer sezonu ne zaman açılıyor? - 1

Milyonlarca futbol seyircisi ve kulüp taraftarının sabırsızlıkla beklediği yaz transfer dönemi için artık son günler. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024-2025 yaz transfer dönemi tarihi...

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2024-2025 yaz transfer dönemi: Transfer sezonu ne zaman açılıyor? - 2

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada;

Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

2024-2025 yaz transfer dönemi: Transfer sezonu ne zaman açılıyor? - 3

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

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