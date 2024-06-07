2024-2025 yaz transfer dönemi: Transfer sezonu ne zaman açılıyor?
Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Milyonlarca futbol seyircisi ve kulüp taraftarının sabırsızlıkla beklediği yaz transfer dönemi için artık son günler. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024-2025 yaz transfer dönemi tarihi...