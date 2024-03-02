NTV.COM.TR’ye geri dön

2024 Formula 1 takvimi: Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Peki, Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2024 Formula 1 takviminin ayrıntıları...

2024 Formula 1 takvimi: Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 1

Formula 1'de en fazla yarışın yapılacağı sezon başlıyor. 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek sezonda 24 yarış düzenlenecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

2024 Formula 1 takvimi: Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 2

FORMULA 1 KANAL VE SAAT BİLGİSİ

Sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 19.00'da start alacak. 57 turluk yarış ise 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek. Formula 1'in antrenman turları, sıralama turları, sprint yarışları, Grand Prix’ler ile Formula 2, Formula 3, F1 Academy ve Porsche Cup beIN SPORTS’ta olacak.

2024 Formula 1 takvimi: Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 3

Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, 11 Mart'ta başlayacak ramazan ayı dolayısıyla alışılagelenin aksine 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak.

2024 Formula 1 takvimi: Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 4

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor.

Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 Formula 1 takvimi: Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 5

FORMULA 1'İN YAYIN HAKLARI 10 YIL BOYUNCA AYNI KANALDA

Küresel spor, eğlence ve medya kuruluşu beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı.

Anlaşmayla beIN, dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1'in resmi yayıncısı oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER
;