2024 Formula 1 takvimi: Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Peki, Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2024 Formula 1 takviminin ayrıntıları...
Formula 1'de en fazla yarışın yapılacağı sezon başlıyor. 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek sezonda 24 yarış düzenlenecek.