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A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı?

Giovanni Guidetti, A Milli Voleybol Takımı'ndan ayrılmasıyla ilgili konuştu. Ayrılık hakkında "Bu, benim kararım değildi" diyen Guidetti, Gizem Örge'yi milli takıma neden almadığını da açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, "Gizem'i (Örge) hala çok seviyorum. Çok iyi bir libero ama Türkiye'de onun kadar iyi başka liberolar da var. Simge Aköz ve Ayça Aykaç gibi." dedi.

A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı? - 1

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, A Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili, "Ayrıldığım için üzgünüm diyemem. Çünkü ben başıma gelen olaylar konusunda üzülen bir insan değilim. Bazen sinirli biri olabiliyorum ancak üzgün olmuyorum." dedi.



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A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı? - 2

Guidetti, 2017-2022 yıllarında görev yaptığı A Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili, "Bu, benim kararım değildi. Hatta Melissa Vargas aramıza katılacağı için heyecanlanıyordum. A Milli Takım'da çok güzel 6 yıl geçirdim. Her anımdan çok mutlu oldum. Milli takımı, dünya sıralamasında gerilerden ilk 3'e çıkardık. Oynadığımız hemen hemen her turnuvada madalya kazandık." ifadelerini kullandı.
Görevinden kendi isteğiyle ayrılmadığına vurgu yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Ayrıldığım için üzgünüm diyemem. Çünkü ben başıma gelen olaylar konusunda üzülen bir insan değilim. Kabul edip, devam ederim. Bazen sinirli biri olabiliyorum ancak üzgün olmuyorum. Milli takım ile kötü ayrılmadık. Türkiye'deki görevimden ayrıldıktan hemen sonra da Sırbistan'dan teklif aldım. Bir harika takımdan diğerine geçtiğim için de kendimi şanslı hissettim." diye konuştu.


A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı? - 3

"A MİLLİ TAKIM'IN BUNU BAŞARMASINI BEKLİYORDUM"

Giovanni Guidetti, 2023 FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürüp, olimpiyat kotası alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu dile getirdi.

Ay-yıldızlı takımın kazandığı şampiyonluklara çok sevindiğini aktaran İtalyan başantrenör, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok mutluyum, çok gurur duydum. Bu yolculuğun bir kısmında benim de emeğim var. Dürüst olmak gerekirse milli takımın bunu başarmasını bekliyordum. Biz milli takımdayken Melissa Vargas olmadan Avrupa şampiyonalarında ikinci ya da üçüncü olduk. Vargas gibi oyunu değiştirebilecek ve 40 sayı atacak kapasitede bir oyuncu sisteme eklendiğinde böyle şampiyonlukların gelmesini açıkçası tahmin ediyordum."

Guidetti, "Sizin döneminizde Vargas olsaydı, milli takımdaki göreviniz hala devam ediyor muydu?" şeklindeki soruya, "Bunu kimse bilemez ama Vargas'ı nereye koyarsanız koyun başarılı olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.


A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı? - 4

 "GİZEM'İ HALA ÇOK SEVİYORUM"

İtalyan çalıştırıcı, başantrenörlük yaptığı dönemde A Milli Takım'a çağırmadığı Gizem Örge hakkındaki soruyu da yanıtladı.

Milli liberonun 2023 FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansının hatırlatılması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Gizem Örge ile oldukça güzel hatıralarım var. Kübra (Akman) ile birlikte Bursa'dan VakıfBank'a ilk geldiğinde çok küçük bir çocuktu. Kendisini çok geliştirdi ve VakıfBank'a çok şey kattı. Onunla çok önemli kupalar kazandık. Gizem'i hala çok seviyorum. Çok iyi bir libero. Ancak Türkiye'de onun kadar iyi başka liberolar da var. Simge Aköz ve Ayça Aykaç gibi. Simge, milli takım için inanılmaz işler yapıyor. Ayça da VakıfBank'ta tüm şampiyonlukları yaşadı." şeklinde görüş belirtti.


A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı? - 5

"TÜRK VOLEYBOLUNDA BAMBAŞKA DÜNYALAR SÖZ KONUSU"

Giovanni Guidetti, son 15 yılda Türk voleybolunun büyük bir ilerleme sağladığını dile getirdi.
Kendisi ve yaptıkları hakkında konuşmayı sevmediğini anlatan İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:

"Benim hakkımda konuşan çok fazla insan var. 15 yıl önce VakıfBank'a geldiğimde beni salonumuza götürdüler. Çok güzel bir okul salonu gördüm. Nerede antrenman yapacağımızı sordum. 'Burası senin salonun.' dediler. Öylece kaldım. O salonda köşe oyuncularının atak yapabilmesi için gerekli boşluk bile yoktu. O salondan çıktık ve şimdi neredeyiz? O salonda çalışırken, çok büyük bir adım attık. Türk voleybol tarihinin en büyük kupasını ilk biz getirdik. Ardından diğer takımlar da güzel adımlar attı. Milli takım da güzel adımları doğru bir şekilde takip ederek gelişti. Türk voleybolunda 15 yıl öncesi ile bugünü kıyaslarsak, bambaşka dünyalar söz konusu. 15 sene önce Türkiye'ye ilk geldiğimde, bir yerlere gittiğimde içeriye girmeme dahi izin vermedikleri anlar oluyordu. Şu an ise sokakta yürürken bile insanlar benimle ilişki kuruyor, bana çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu bile 15 yıldaki gelişimi bizlere çok daha rahat anlatabilir."

A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı? - 6

"İLGİ YA DA DEĞER, BENİM ARAYIŞ İÇİNDE OLDUĞUM BİR ŞEY DEĞİL"

Guidetti, Türkiye'de gerekli değeri gördüğünü düşünüp düşünmediğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"İlgi ya da değer, benim arayış içinde olduğum bir şey değil. Her şeyi tutkuyla yapıyorum. Eşim ve kızım ile restorana yemeğe gittik. Yan masadan bir hanımefendi masamıza gelip bana teşekkür etti. Bu, çok hoş bir şey. Normal bir yemekte birisinin gelip size Türk voleybolu için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür etmesi onur verici bir şey. Gördüğüm ilgiden elbette mutluyum. İstanbul'un dışına da çıkıyorum. 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında dezavantajlı bölgeleri ziyaret ediyorum. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Onlar bana daha çok şey öğretiyor. Onlara buradan bir şeyler götürüyorum ama daha fazlasıyla dönüyorum."
A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Guidetti, "Göreve başlamadan ben ona Türk Milli Takımı hakkında, o da bana Sırbistan için bazı önerilerde bulundu. Bazı zamanlar konuşup, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Çok iyi işlere imza atıyor. Başarılı olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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