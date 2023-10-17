A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı?

"İLGİ YA DA DEĞER, BENİM ARAYIŞ İÇİNDE OLDUĞUM BİR ŞEY DEĞİL"



Guidetti, Türkiye'de gerekli değeri gördüğünü düşünüp düşünmediğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:



"İlgi ya da değer, benim arayış içinde olduğum bir şey değil. Her şeyi tutkuyla yapıyorum. Eşim ve kızım ile restorana yemeğe gittik. Yan masadan bir hanımefendi masamıza gelip bana teşekkür etti. Bu, çok hoş bir şey. Normal bir yemekte birisinin gelip size Türk voleybolu için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür etmesi onur verici bir şey. Gördüğüm ilgiden elbette mutluyum. İstanbul'un dışına da çıkıyorum. 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında dezavantajlı bölgeleri ziyaret ediyorum. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Onlar bana daha çok şey öğretiyor. Onlara buradan bir şeyler götürüyorum ama daha fazlasıyla dönüyorum."

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Guidetti, "Göreve başlamadan ben ona Türk Milli Takımı hakkında, o da bana Sırbistan için bazı önerilerde bulundu. Bazı zamanlar konuşup, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Çok iyi işlere imza atıyor. Başarılı olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.