A Milli Voleybol Takımı'nın eski hocası Giovanni Guidetti yaşananları anlattı: Gizem Örge'yi takıma neden almadı?
Giovanni Guidetti, A Milli Voleybol Takımı'ndan ayrılmasıyla ilgili konuştu. Ayrılık hakkında "Bu, benim kararım değildi" diyen Guidetti, Gizem Örge'yi milli takıma neden almadığını da açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, "Gizem'i (Örge) hala çok seviyorum. Çok iyi bir libero ama Türkiye'de onun kadar iyi başka liberolar da var. Simge Aköz ve Ayça Aykaç gibi." dedi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, A Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili, "Ayrıldığım için üzgünüm diyemem. Çünkü ben başıma gelen olaylar konusunda üzülen bir insan değilim. Bazen sinirli biri olabiliyorum ancak üzgün olmuyorum." dedi.