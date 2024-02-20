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Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasına yeni bir yarışmacının katılacağını duyurdu. Fragmanda yayınlanan görüntülerde Ilıcalı'nın yarışmacılara "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim" dediği anlara yer verildi. Gelişmelerin ardından Ilıcalı'yla yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil'in Dominik'e gideceği iddia edildi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak - 1

Acun Ilıcalı, Survivor'a bir futbolcunun daha katılacağını duyurdu.


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Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak - 2

Ilıcalı, konseyde "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim" diyerek yarışmacılara dünyaca ünlü eski bir futbolcunun Survivor'a geleceğini ifade etti. 


Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak - 3

Ilıcalı'nın söylediği isim karşısında All Star'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım başta olmak üzere takımlar büyük şaşkınlık yaşadı.


Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak - 4

Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı 'Geleyim mi' dedi, 'Gel' dedim." ifadelerini kullandı.


Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak - 5

Bu gelişmelerin ardından Ilıcalı'yla yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil'in Dominik'e gideceği öne sürüldü.

Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak - 6

Bir dönem Real Madrid, ve Arsenal formaları giyen Özil, Türkiye'de ise Fenerbahçe ile Başakşehir'de oynamış ardından futbol hayatını noktalamıştı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak - 7
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