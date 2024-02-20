Acun Ilıcalı açıkladı: Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a katılacak
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasına yeni bir yarışmacının katılacağını duyurdu. Fragmanda yayınlanan görüntülerde Ilıcalı'nın yarışmacılara "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim" dediği anlara yer verildi. Gelişmelerin ardından Ilıcalı'yla yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil'in Dominik'e gideceği iddia edildi.
Acun Ilıcalı, Survivor'a bir futbolcunun daha katılacağını duyurdu.