Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..."
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı ile dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho arasında 12 yıl önce yaşanmış bir diyalog gündeme geldi. Etkinlikte Acun Ilıcalı'nın sordurduğu 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış?' sorusuna Mourinho'nun yanıtı dikkat çekti.
12 yıl önce bir firmanın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Jose Mourinho'nun, Acun Ilıcalı ile etkinlikte girdiği diyalog dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın ricası üzerine sorulan soruda, Jose Mourinho'nun yanıtı yeniden gündem oldu.