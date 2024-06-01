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Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..."

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı ile dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho arasında 12 yıl önce yaşanmış bir diyalog gündeme geldi. Etkinlikte Acun Ilıcalı'nın sordurduğu 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış?' sorusuna Mourinho'nun yanıtı dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..." - 1

12 yıl önce bir firmanın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Jose Mourinho'nun, Acun Ilıcalı ile etkinlikte girdiği diyalog dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın ricası üzerine sorulan soruda, Jose Mourinho'nun yanıtı yeniden gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..." - 2

2003 yılında Fenerbahçe'nin kendisiyle yaptığı görüşmeyi hatırlatan Acun Ilıcalı konferansta Mourinho'ya, "Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış, bizi ne ayırdı?" diye sordu.

Bunun üzerine Mourinho ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..." - 3

"Gençtim. O zamanlar Porto'yu çalıştırıyordum. O yıl UEFA Kupası şampiyonu olmuştuk.

Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..." - 4

Fenerbahçe bana teklif getiren ilk yabancı takım oldu.

Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..." - 5

Ama bir duygu geldi içimden Porto'da kaldım."

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