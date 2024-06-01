Acun Ilıcalı'nın 'Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yaptın?' sorusuna Mourinho'dan dikkat çeken yanıt: "Gençtim..."

2003 yılında Fenerbahçe'nin kendisiyle yaptığı görüşmeyi hatırlatan Acun Ilıcalı konferansta Mourinho'ya, "Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış, bizi ne ayırdı?" diye sordu.



Bunun üzerine Mourinho ise şu ifadeleri kullanmıştı: