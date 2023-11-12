Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sakatlıklar nedeniyle savunmada sıkıntıları devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanını kazanmak ve yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?