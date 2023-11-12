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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak, yeniden liderliği devralmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sakatlıklar nedeniyle savunmada sıkıntıları devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanını kazanmak ve yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.


UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FRED SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak. Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek de takımını yalnız bırakacak.

Pendikspor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayan Fred, saha çalışmalarına başladı. Fakat Brezilyalı futbolcu, Adana Demirspor deplasmanında da ağrıları nedeniyle forma giyemeyecek.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

SAVUNMADA SIKINTI DEVAM EDİYOR

Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.

Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.

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