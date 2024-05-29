Ali Koç'tan transfer açıklaması: İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de seçim çalışmaları devam ediyor. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Takımı korumak istediğini söyleyen Koç, "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Bunların hepsi olağanüstü astronomik teklif gelmediği sürece takımda muhafaza edilecektir." dedi.
Fenerbahçe'nin 8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıklayan mevcut başkan Ali Koç, seçim öncesi çalışmalarına devam ediyor.