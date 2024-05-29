Ali Koç'tan transfer açıklaması: İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi ayrılacak mı?

"BU KULÜP 6 SENE ÖNCESİNE DÖNEMEZ"

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın "Ben şampiyon yapmaya geliyorum" söylemine cevap veren Başkan Koç, "Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek borç beni ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez? CAS'ta kaç tane dava çözmek durumunda kaldık. Çok şükür şu anda tek bir davamız yok. Bizden alacaklı bir tane sporcu yok. Günü geçmiş ne borçlar ödedik biz. Bu nasıl bir nankörlüktür, sanki hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak. Ben borca karışmam sadece şampiyon yapmaya geliyorum. Bu nasıl bir popülist söylemdir?" şeklinde konuştu.