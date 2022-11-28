Alman Milli Takımı'nın protestosuna Mesut Özil'le karşılık verdiler

Alman Milli Takımı oyuncuları, Japonya maçı öncesi takım fotoğrafı çektirirken elleriyle ağızlarını kapatarak poz vermişti.
Alman Milli Takımı’nın bu hareketle amacı ‘One Love’ kol bandı yasağıyla ilgili FIFA’yı protesto etmekti.
Turnuva öncesi futbolcuların LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan ‘One Love’ kol bandı takma isteği FIFA tarafından reddedilmiş ve bunu karara rağmen yapacak kaptanların sarı kartla cezalandırılacağı açıklanmıştı.
Katar’da suç sayılan LGBTİ+ topluluğuyla ilgili verilmek istenen bu dayanışma mesajına sert bir şekilde karşı çıkan FIFA, kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına da izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
E Grubu'nda oynanan İspanya-Almanya maçında Katarlı bazı taraftarlar bu protestoya yanıt verdi.
Alman Milli Takımı oyuncularıyla aynı pozu veren Katarlı futbolseverler, "Irkçılık ve saygısızlık hissettiği için" milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in fotoğraflarını açtı.