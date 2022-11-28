Alman Milli Takımı'nın protestosuna Mesut Özil'le karşılık verdiler

Turnuva öncesi futbolcuların LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan ‘One Love’ kol bandı takma isteği FIFA tarafından reddedilmiş ve bunu karara rağmen yapacak kaptanların sarı kartla cezalandırılacağı açıklanmıştı.

Katar’da suç sayılan LGBTİ+ topluluğuyla ilgili verilmek istenen bu dayanışma mesajına sert bir şekilde karşı çıkan FIFA, kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına da izin verilmeyeceğini duyurmuştu.