Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final)
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında turnuvanın tarihteki en başarılı takımı Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 14 kupayla tarihin en başarılı takımı olan Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda yenerek saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. İlk maçta deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak olan Real Madrid, rakibi deplasmanda yenerek rövanş maçı öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?