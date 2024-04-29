Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final)

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde geçtiğimiz hafta ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşadı. Real Sociedad karşısında 29. dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren milli futbolcu tarihe geçti.



Futbolseverler Arda Güler'in Bayern Münih ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında sahada olup olmayacağını merak ediyor.



Arda Güler'in Bayern Münih maçında yedeklerde yer alması bekleniyor.