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Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final)

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında turnuvanın tarihteki en başarılı takımı Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 14 kupayla tarihin en başarılı takımı olan Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda yenerek saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. İlk maçta deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak olan Real Madrid, rakibi deplasmanda yenerek rövanş maçı öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final) - 2

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında 30 Nisan Salı günü Real Madrid ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da başlayacak olan kritik mücadele, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final) - 3

TURNUVANIN EN BAŞARILI TAKIMI REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, yarın 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak.

Bayern Münih-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final) - 4

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde geçtiğimiz hafta ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşadı. Real Sociedad karşısında 29. dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren milli futbolcu tarihe geçti.

Futbolseverler Arda Güler'in Bayern Münih ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında sahada olup olmayacağını merak ediyor.

Arda Güler'in Bayern Münih maçında yedeklerde yer alması bekleniyor.

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