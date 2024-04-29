Avrupa'nın büyük liglerinde Türk rüzgarı

ŞAMPİYON INTER, GOLLERİ HAKAN ÇALHANOĞLU İLE BULDU



Serie A'da 20. şampiyonluğunu kazanan Inter, sahasında ağırladığı Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun dört dakika içinde attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Geçen hafta Cagliari ile berabere kalan Juventus, bu hafta da sahasında Milan ile golsüz berabere kaldı. Massimiliano Allegri yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, son 8 haftada 7. kez puan kaybetti.

Napoli ile Roma'nın 2-2 berabere kaldığı haftada, Atalanta sahasında Empoli'yi 2-0 yendi.



Ligde 34. hafta sonunda 89 puanla zirvede yer alan Inter'i 70 puanla Milan, 65 puanla Juventus, 63 puanla Bologna, 59 puanla da Roma izledi.





