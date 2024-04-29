Avrupa'nın büyük liglerinde Türk rüzgarı
Avrupa'nın büyük liglerinde Türk rüzgarı esti. Türk futbolcuların attıkları gollerle damga vurduğu haftanın ardından İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
Türk futbolcuların attıkları gollerle damga vurduğu haftanın ardından İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Ligue 1 lideri PSG, Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.