Alperen Şengün 24 sayı attı, Rockets 5'te 5 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 24 sayısının yardımıyla konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-101 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Rockets, özellikle son çeyrekteki üstün performansıyla Pelicans'ı mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 24 sayı, 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok, Jalen Green 25 sayı ve 4 ribaunt, Fred VanVleet 20 sayı, 8 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu.