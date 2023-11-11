Alperen Şengün 24 sayı attı, Rockets 5'te 5 yaptı

Los Angeles Lakers, çekişmeli geçen mücadelenin ardından deplasmanda Phoenix Suns'ı 122-119 yendi.



Bu sezon dördüncü kez kazanan Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, D'Angelo Russell 19 sayı ve 9 asist, Anthony Davis 18 sayı ve 11 ribaunt, Cam Reddish 17 sayı ile mücadele etti.



Sezonun 5'inci mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Kevin Durant 38 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Bradley Beal 24 sayı ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Eric Gordon 13 sayı ile oynadı.













