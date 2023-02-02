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Alperen Şengün'den NBA'de bir 'double-double' daha

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder karşısında 'double-double'a imza attı.

Alperen Şengün'den NBA'de bir 'double-double' daha - 1

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon karşılaşmasında Houston Rockets, Oklahoma City Thunder‘ı ağırladı.


Alperen Şengün'den NBA'de bir 'double-double' daha - 2

Rockets, kıyasıya geçen mücadelede rakibi Thunder karşısında hata yapmadı ve 112-106'lık skor ile galip gelmeyi başardı.


Alperen Şengün'den NBA'de bir 'double-double' daha - 3

Rocket forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün ise gösterdiği performans ile alkış topladı.


Alperen Şengün'den NBA'de bir 'double-double' daha - 4

Şengün mücadeleyi 10 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 3 blok ile tamamlayarak 'double-double' yapma başarısı gösterdi.


Alperen Şengün'den NBA'de bir 'double-double' daha - 5

Milli basketbolcu 32 dakika da sahada kalırken Houston Rockets, uzun zaman sonra üst üste 2. galibiyetini aldı. Rockets, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.



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