Alperen Şengün'den NBA'de bir 'double-double' daha

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon karşılaşmasında Houston Rockets, Oklahoma City Thunder‘ı ağırladı.
Rockets, kıyasıya geçen mücadelede rakibi Thunder karşısında hata yapmadı ve 112-106'lık skor ile galip gelmeyi başardı.
Rocket forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün ise gösterdiği performans ile alkış topladı.
Şengün mücadeleyi 10 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 3 blok ile tamamlayarak 'double-double' yapma başarısı gösterdi.
Milli basketbolcu 32 dakika da sahada kalırken Houston Rockets, uzun zaman sonra üst üste 2. galibiyetini aldı. Rockets, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.