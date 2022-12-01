Alperen'in "double-double"ı, Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Aralık 2022)

JAYSON TATUM'DAN 49 SAYI

Boston Celtics'in Miami Heat'i 134-121 mağlup ettiği maçta Jayson Tatum, 49 sayı attı.

Sezonun bir maçtaki en yüksek sayısına ulaşan Tatum, sekiz 3 sayı isabeti bulduğu maçta bu sezon üçüncü kez 40 ve üstü sayı üretti.