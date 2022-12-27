Altınordu'da 100. yıl hazırlığı: Müze açıldı, yeni stadyum geliyor

"STADYUM MÜJDESİ"

Özkan "Gelecek yıl kuruluşumuzun 100. yılını kutlayacağız. Kuruluşumuzun 100. yılı öncesinde böyle bir müze açmaktan dolayı çok mutluyuz. Altınordu ile ilgili olarak, aklında ve kütüphanesinde ne varsa hepsini gelecek nesillere aktarabileceği bir müze olacak burası. Altınordu’nun bugüne kadar kazanmış olduğu kupaları, başarıları bir yerde topladık. İleride Altınordu'nun kendi stadyumu olduğunda Avrupa'da olduğu gibi kendi müzemizi, kendi stadyumumuzda daha güzel bir şekilde yapacağız. Bu stadyumu oradan buradan borçla değil kendi imkanlarımızla yapacağız" dedi.