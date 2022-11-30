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Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında sahasında yarın Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde oynanan 10 hafta sonunda 5 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes sahasında yarın Olympiakos'la kozlarını paylaşacak. Euroleague'de bu sezon oynadığı maçlarda 5 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz, ligde 7. sırada yer alıyor. Olympiakos'un ise 10 hafta sonunda 7 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, yarın Olympiakos takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Anadolu Efes, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Konuk takım Olympiakos ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

AVRUPA'DA 778. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 778. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 777 karşılaşmada 443 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 530. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 529 mücadelenin 286'sını kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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