Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes sahasında yarın Olympiakos'la kozlarını paylaşacak. Euroleague'de bu sezon oynadığı maçlarda 5 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz, ligde 7. sırada yer alıyor. Olympiakos'un ise 10 hafta sonunda 7 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?