Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes sahasında yarın Olympiakos'la kozlarını paylaşacak. Euroleague'de bu sezon oynadığı maçlarda 5 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz, ligde 7. sırada yer alıyor. Olympiakos'un ise 10 hafta sonunda 7 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, yarın Olympiakos takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Anadolu Efes, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Konuk takım Olympiakos ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 778. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 777 karşılaşmada 443 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 530. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 529 mücadelenin 286'sını kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.