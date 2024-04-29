Inter'den 10 saatlik kutlama: Hakan Çalhanoğlu Türk bayrağıyla katıldı
İtalya'da şampiyon olan Inter takımı, Milano'da taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı. Stattan Duomo Katedrali'ne olan 8 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 9 saatte kateden takımı taşıyan otobüsler, katedralle aynı ismi taşıyan meydanda havai fişek gösterileri ve meşalelerle karşılandı. 10 saati aşkın süren kutlamalara milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Türk bayrağıyla katıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunda ipi göğüslemeyi başaran Inter takımı, Milano'da taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.