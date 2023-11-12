Antalyasporlu Naldo, oğlunun ardından kayınpederini de kaybetti

Antalyaspor tarafından "Acını paylaşıyoruz Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Eylül ayında kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın kayınpederi Walter Tilatti'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tilatti'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz" sözlerine yer verildi.