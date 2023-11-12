Antalyasporlu Naldo, oğlunun ardından kayınpederini de kaybetti
Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın kayınpederi Walter Tilatti, torunuyla birlikte geçirdiği kazadan 65 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Naldo, önce oğlunu ardından kayınpederini kaybetti.
Antalya’da 7 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın kayınpederi, kazadan 65 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Diğer taraftan aynı kazada Naldo’nun oğlu da günler sonra yaşamını kaybetmişti.