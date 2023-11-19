Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte ikinci transfer dönemi takvimi
Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi. Süper Lig kulüpleri, ilk dönemde 277 futbolcu transferi yaptı. Tüm gözler şimdi ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer döneminde. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Türkiye için 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi eylül ayında kapanmıştı. Süper Lig'de ise 12. hafta geride kalırken, devre arası ile birlikte başlayacak ara transfer dönemi tarihi merak konusu oldu. İşte, TFF'nin açıkladığı ara transfer sezonunu tarihleri...