Arda Güler: 10 numarayı giymek hayalimdi

10 numaralı formayı giymesiyle ilgili konuşan genç oyuncu, “Başkanla konuşmuştuk ve bu kulübün bana layık gördüğü bir şeydi. Benim de küçüklükten beri hayalimdi. Bildiğiniz üzere benden önce çok büyük, çok önemli isimler 10 numarayı giydi, onlara da saygım sonsuz. Tabii ki çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Ailemle paylaştım. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Kulüple, Başkanla, Yönetimle iletişim halindeydik. Sezon başında bana ‘ister misin, olur mu?’ diye de sormuşlardı. Ben de ‘Tabii ki isterim’ dedim. Aslında bu Fenerbahçe için büyük bir sorumluluk. Ama Allah’a şükür ki her şey iyi gidiyor.” dedi.