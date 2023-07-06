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Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular)

Arda Güler, resmi olarak Real Madrid'e imza atmasının ardından alacağı ücretlerle Türkiye rekoru kıracak. İşte Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular listesi...

Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular) - 1

Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Madrid ile 6 yıllık mukavele imzalayacağı iddia edilen Arda'nın bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.


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Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular) - 2

Madrid'in, Arda'nın bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay vereceği de belirtildi.

Arda transferin resmi olarak açıklanmasının ardından Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular listesinde zirveye çıkarak rekor kıracak.

Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular) - 3

TÜRKİYE'DEN GİDEN EN PAHALI YERLİ FUTBOLCULAR

OZAN KABAK 11 MİLYON EURO GALATASARAY -STUTTGART



Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular) - 4

ARDA TURAN 13 MİLYON EURO GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD


Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular) - 5

CENGİZ ÜNDER 14 MİLYON EURO BAŞAKŞEHİR - ROMA

Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular) - 6

YUSUF YAZICI 17,5 MİLYON EURO TRABZONSPOR - LILLE

Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular) - 7

CENK TOSUN 22,5 MİLYON EURO BEŞİKTAŞ - EVERTON

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