Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular)

Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Madrid ile 6 yıllık mukavele imzalayacağı iddia edilen Arda'nın bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.





