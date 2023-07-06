Arda Güler rekor ücretle Real Madrid'e gidiyor (Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular)
Arda Güler, resmi olarak Real Madrid'e imza atmasının ardından alacağı ücretlerle Türkiye rekoru kıracak. İşte Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular listesi...
Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Madrid ile 6 yıllık mukavele imzalayacağı iddia edilen Arda'nın bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.