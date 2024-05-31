Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali)
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmunda ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini tam 14 kez kazanan Real Madrid, Borussia Dortmund'u yenerek 15. kupasını almayı hedefliyor. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek. Peki, Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid maçı izleyenlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Şampiyonlar Ligi finalinde gözler Türk oyuncular Arda Güler ve Salih Özcan'da olacak. Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid 15. kez, Dortmund ise 2. kez kaldırmak için mücadele verecek. Peki, Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?