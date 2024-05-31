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Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali)

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmunda ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini tam 14 kez kazanan Real Madrid, Borussia Dortmund'u yenerek 15. kupasını almayı hedefliyor. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek. Peki, Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali) - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid maçı izleyenlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Şampiyonlar Ligi finalinde gözler Türk oyuncular Arda Güler ve Salih Özcan'da olacak. Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid 15. kez, Dortmund ise 2. kez kaldırmak için mücadele verecek. Peki, Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali) - 2

BORUSSİA DORTMUND-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak finalde belli olacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali) - 3

MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali) - 4

REAL MADRİD 15. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.

Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali) - 5

İKİ TAKIM 15. KEZ KARŞILAŞACAK

Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek.

Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.

Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali) - 6

GÖZLER TÜRK FUTBOLCULARDA OLACAK

Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

Borussia Dortmund-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi finali) - 7

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

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