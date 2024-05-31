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Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi)

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ikinci hafta mücadelelerinde çıktığı ilk iki maçı kazanan Filenin Sultanları, Güney Kore'yi de yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 1

FIVB Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Güney Kore ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", 3. maçta da Güney Kore'yi yenerek emin adımlarla turnuvada ilerlemek istiyor. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 2

TÜRKİYE-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 3

FİLENİN SULTANLARI 3. GALİBİYETİN PEŞİNDE

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak.

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 4

ABD ETABI 2 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

Milli takım, VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak.

"Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.

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