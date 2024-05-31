Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi)

FIVB Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Güney Kore ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", 3. maçta da Güney Kore'yi yenerek emin adımlarla turnuvada ilerlemek istiyor. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?