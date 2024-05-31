Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi)
Türkiye A Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ikinci hafta mücadelelerinde çıktığı ilk iki maçı kazanan Filenin Sultanları, Güney Kore'yi de yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Güney Kore ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", 3. maçta da Güney Kore'yi yenerek emin adımlarla turnuvada ilerlemek istiyor. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?