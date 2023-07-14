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Arda Güler'in Madrid sokaklarında taraftarlarla verdiği pozlar olay oldu

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Madrid sokaklarında verdiği pozlarla gündeme geldi. İspanya'da yoğun ilgi gören Arda, genç kızlar tarafından durdurularak fotoğraf çektiriliyor. Fotoğraf çekimi sırasında alınan video kaydında Arda Güler'in utangaç tavırları gündem oldu. Futbolseverler, Arda'nın davranışlarının Lionel Messi'ye benzerliğine dikkat çekti.

Arda Güler'in Madrid sokaklarında taraftarlarla verdiği pozlar olay oldu - 1

İSPANYA'DA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da yoğun ilgiye maruz kalıyor.

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Arda Güler'in Madrid sokaklarında taraftarlarla verdiği pozlar olay oldu - 2

FUTBOLSEVERLERE TEBESSÜM ETTİRDİ

TikTok platformunda yayınlanan bir videoda Arda Güler'i Madrid sokaklarında yakalayan genç kızlar, Real Madrid'in oyuncusu ile fotoğraf çektirirken, Arda'nın verdiği pozlar futbolseverlere tebessüm ettirdi.

Arda Güler'in Madrid sokaklarında taraftarlarla verdiği pozlar olay oldu - 3

LIONEL MESSI'YE BENZETİLDİ

Hayranlarını kırmayan milli futbolcu, utangaç tavırlarıyla gündeme geldi. Hatta sosyal medyada bazı taraftarlar, Arda'nın videodaki davranışlarının Lionel Messi'ye benzediğini vurguladı.

Arda Güler'in Madrid sokaklarında taraftarlarla verdiği pozlar olay oldu - 4

MESSI'DE AYNI DAVRANIŞLARI SERGİLEMİŞTİ

Futbolseverlerin Arda'nın Lionel Messi'ye benzerliğiyle bağlantı kurduğu görüntüde ise yıldız oyuncu İsrailli model Yael Shelbia'yla poz verirken aynı davranışları sergilemişti.

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