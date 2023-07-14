Arda Güler'in Madrid sokaklarında taraftarlarla verdiği pozlar olay oldu
Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Madrid sokaklarında verdiği pozlarla gündeme geldi. İspanya'da yoğun ilgi gören Arda, genç kızlar tarafından durdurularak fotoğraf çektiriliyor. Fotoğraf çekimi sırasında alınan video kaydında Arda Güler'in utangaç tavırları gündem oldu. Futbolseverler, Arda'nın davranışlarının Lionel Messi'ye benzerliğine dikkat çekti.
İSPANYA'DA YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da yoğun ilgiye maruz kalıyor.