Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Fenerbahçe'nin 2020 yılında Gençlerbirliği'nden henüz 15 yaşındayken transfer ettiği Arda Güler, kısa sürede yeteneğini sergilemeye başlarken, yapacağı bir sonraki transfer için bonservis ücretleri konuşulmaya başlandı.