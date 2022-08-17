Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro

Haberler 17.08.2022 - 09:49
Fenerbahçe'nin 2020 yılında Gençlerbirliği'nden henüz 15 yaşındayken transfer ettiği Arda Güler, kısa sürede yeteneğini sergilemeye başlarken, yapacağı bir sonraki transfer için bonservis ücretleri konuşulmaya başlandı.
Futbol çevreleri, Güler'in 25-30 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den gidebileceği hesabını yaparken, menajerler de oyuncunun bonservisinde yüzde 20 pay sahibi olan Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya başladı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gençlerbirliği'nin payı için 3 milyon euroluk teklifler yapılırken, kırmızı-siyahlı kulüp kapıyı 5 milyon eurodan açıyor.
Borçlar sebebiyle transfer yapamayan Gençlerbirliği'nin transfer tahtasını açmak için 40 milyon liralık bir ödeme yapması gerekiyor.
Başkent ekibinin toplam borcu ise 180 milyon lira.
Ancak Arda Güler'den gelen paranın borçları kapatmak için değil, yeni 'Arda'lar keşfetmek için altyapıya yatırım amaçlı kullanılması planlanıyor.
Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle dikkat çeken Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaparken...