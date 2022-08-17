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Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler attığı goller ve oynadığı futbol ile sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, gözler bir sonraki transferine çevrildi. Arda'nın eski kulübü Gençlerbirliği, gözünü bir sonraki transferden alacağı yüzde 20'lik paya çevirirken, bu pay için gelen bazı teklifler de var.

Haberler 17.08.2022 - 09:49

Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro - 1

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Fenerbahçe'nin 2020 yılında Gençlerbirliği'nden henüz 15 yaşındayken transfer ettiği Arda Güler, kısa sürede yeteneğini sergilemeye başlarken, yapacağı bir sonraki transfer için bonservis ücretleri konuşulmaya başlandı.

Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro - 2

YÜZDE 20'Sİ GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Futbol çevreleri, Güler'in 25-30 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den gidebileceği hesabını yaparken, menajerler de oyuncunun bonservisinde yüzde 20 pay sahibi olan Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya başladı.

Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro - 3

5 MİLYON EURO İSTENİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gençlerbirliği'nin payı için 3 milyon euroluk teklifler yapılırken, kırmızı-siyahlı kulüp kapıyı 5 milyon eurodan açıyor.

Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro - 4

BAŞKENT EKİBİNİN BORÇLARI

Borçlar sebebiyle transfer yapamayan Gençlerbirliği'nin transfer tahtasını açmak için 40 milyon liralık bir ödeme yapması gerekiyor.

Başkent ekibinin toplam borcu ise 180 milyon lira.

Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro - 5

ALTYAPIYA HARCANACAK

Ancak Arda Güler'den gelen paranın borçları kapatmak için değil, yeni 'Arda'lar keşfetmek için altyapıya yatırım amaçlı kullanılması planlanıyor.

Arda Güler'in 'yüzde 20'sine 5 milyon euro - 6

ARDA 13 YAŞINDAYKEN...

Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle dikkat çeken Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaparken...

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