Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin euroluk bir kumanda. Ve yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 kez atmışlardır. Evde doğal bir yıpranma olmadığı açık. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar. Bu tip evde herhangi bir şeyi tamir ettirmenin veya değiştirmenin ucuz olmadığını siz de bilirsiniz." şeklinde konuştu.



Barselona İl Mahkemesi'ndeki davanın, Turan'ın adresine ulaşma zorluğundan dolayı yavaş ilerlediği kaydedildi.