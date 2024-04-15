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Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin euroluk hasar bırakmakla suçlanıyor.

Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor - 1

El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barselona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barselona'daki eve 230 bin euroluk hasar vermekle suçlandığını yazdı.

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Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor - 2

Barselona kentinin elit bir mahallesinde yer alan ve 18 milyon euroluk değere sahip olduğu belirtilen evin sahibi, El Periodico gazetesine verdiği demeçte, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna değinerek Turan'ın, evde kapılardan bahçeye, ışık ve elektronik sisteminden havuz ve hatta tavana kadar hasarlı bir şekilde evi terk ettiğini iddia etti.

Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor - 3

Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 euro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 euroluk hasarın bulunduğu ileri sürüldü.


Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor - 4

Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin euroluk bir kumanda. Ve yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 kez atmışlardır. Evde doğal bir yıpranma olmadığı açık. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar. Bu tip evde herhangi bir şeyi tamir ettirmenin veya değiştirmenin ucuz olmadığını siz de bilirsiniz." şeklinde konuştu.

Barselona İl Mahkemesi'ndeki davanın, Turan'ın adresine ulaşma zorluğundan dolayı yavaş ilerlediği kaydedildi.

Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor - 5

Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası almıştı. 

Suçunu kabul eden Turan'ın cezası iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelenmişti.

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