Arda Turan'a ev sahibinden dava: Barselona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin euroluk hasar bırakmakla suçlanıyor.
El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barselona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barselona'daki eve 230 bin euroluk hasar vermekle suçlandığını yazdı.