Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar

Dünya Kupası 2022 zaferi sonrası kutlamaları sürdüren Arjantinli futbolcuların otobüsünde Kylian Mbappe (23) hedef alındı.
Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.
Martinez'in bu hareketi eğlenceye damga vurarak sosyal medyada çok konuşuldu ve Fransızlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Ayrıca Arjantin takım otobüsünde Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı Messi'ye atıldı.
Takım arkadaşları tarafından atılan oyuncağı yakalayan Messi, Ninja Kaplumbağa'yı görünce kahkahalara boğuldu.
Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Mbappe'ye göndermede bulunmuştu.
Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" diyerek Fransız yıldızı ti'ye almıştı.
İşte kutlamalardan öne çıkan kareler...