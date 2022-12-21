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Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar

Dünya Kupası 2022'de Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı mücadelede Fransa'ya karşı galip gelerek kupaya uzanan Arjantin otobüsünde futbolcuların Mbappe'yi hedef aldığı görüntüler tepki çekti. Messi ise Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağıyla göndermede bulundu.

Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 1

Dünya Kupası 2022 zaferi sonrası kutlamaları sürdüren Arjantinli futbolcuların otobüsünde Kylian Mbappe (23) hedef alındı.


Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 2

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.

Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 3

Martinez'in bu hareketi eğlenceye damga vurarak sosyal medyada çok konuşuldu ve Fransızlar tarafından tepkiyle karşılandı.


Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 4

Ayrıca Arjantin takım otobüsünde Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı Messi'ye atıldı.

Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 5

Takım arkadaşları tarafından atılan oyuncağı yakalayan Messi, Ninja Kaplumbağa'yı görünce kahkahalara boğuldu.


Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 6

Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Mbappe'ye göndermede bulunmuştu.


Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 7

Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" diyerek Fransız yıldızı ti'ye almıştı.

Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 8

İşte kutlamalardan öne çıkan kareler...

Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 9
Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 10
Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 11
Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 12
Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 13
Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 14
Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 15
Arjantin otobüsünde tepki çeken görüntü: Kylian Mbappe'yi hedef aldılar - 16

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