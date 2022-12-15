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Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'i tribünde destekleyen model Luciana Salazar, ülkesinin kupayı kazanması halinde sokaklarda çırılçıplak koşacağını açıkladı. Dünya Kupası finalinde pazar günü 18.00'da Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 1

Adı futbolcu Julian Alvarez ile anılan Arjantinli model Luciana Salazar Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekliyor.


Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 2

Yaklaşık 2 milyon takipçili Instagram hesabındaki paylaşımlarla öne çıkan model Salazar, Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa maçında da tribünde olacak.


Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 3

Maçtan önce konuşan ünlü model, "Dünya Kupası'nı kazanmamız halinde Arjantin sokaklarında çırılçıplak koşacağım" dedi.


Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 4

Salazar, bu sözünü daha önce 2010'da teknik direktör Diego Maradona döneminde yapmış ancak Arjantin kupayı kazanamamıştı.


Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 5

Bir çocuğu bulunan model geçtiğimiz sene boşandığı eski eşi Martin Redrado için daha önce "Nereye istersen git ama en azından ben senin yazılı olarak taahhüt ettiğin yükümlülüklerini noterde bile olsa yerine getirdim" demişti.

Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 6

İşte Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...

Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 7
Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 8
Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 9
Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 10
Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 11
Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 12
Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 13
Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım - 14

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