Arjantinli model Luciana Salazar: Dünya Kupası'nı kazanırsak sokaklarda çırılçıplak koşacağım

Adı futbolcu Julian Alvarez ile anılan Arjantinli model Luciana Salazar Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekliyor.
Yaklaşık 2 milyon takipçili Instagram hesabındaki paylaşımlarla öne çıkan model Salazar, Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa maçında da tribünde olacak.
Maçtan önce konuşan ünlü model, "Dünya Kupası'nı kazanmamız halinde Arjantin sokaklarında çırılçıplak koşacağım" dedi.
Salazar, bu sözünü daha önce 2010'da teknik direktör Diego Maradona döneminde yapmış ancak Arjantin kupayı kazanamamıştı.
Bir çocuğu bulunan model geçtiğimiz sene boşandığı eski eşi Martin Redrado için daha önce "Nereye istersen git ama en azından ben senin yazılı olarak taahhüt ettiğin yükümlülüklerini noterde bile olsa yerine getirdim" demişti.
İşte Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...