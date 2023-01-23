Arsenal'dan Avrupa'nın en uzun yenilmezlik serisi

5 BÜYÜK LİGİN EN FORMDA TAKIMI

Premier Lig’de oynadığı 19 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 50 puan toplayan Arsenal, yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa liglerinde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor.



Londra ekibini bu alanda, Bundesliga’da 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayern Münih ve La Liga’da 8 maçtır yenilmeyen Barcelona takip ediyor.