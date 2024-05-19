Atalanta-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen, sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, toplam skor avantajıyla adını finale yazdırdı. Atalanta ise 1-1 biten ilk maçın ardından rövanşta Marsilya’yı 3-0 ile geçti ve Bayer Leverkusen’in finaldeki rakibi oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi...