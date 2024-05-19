Atalanta-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi
UEFA Avrupa Ligi finaline dair araştırmalar hız kazandı. Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı, İrlanda'daki Dublin Arena'da oynanacak. Futblseverler de bu maçın tarihine odaklandı. Peki, Atalanta-Bayer Leverkusen maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen, sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, toplam skor avantajıyla adını finale yazdırdı. Atalanta ise 1-1 biten ilk maçın ardından rövanşta Marsilya’yı 3-0 ile geçti ve Bayer Leverkusen’in finaldeki rakibi oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi...