NTV.COM.TR’ye geri dön

Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart

Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Chelsea'nin deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede Felix, çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek 58. dakikada oyundan atıldı.

Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 1

Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix yeni takımıyla ilk kez sahada yer aldı.

Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 2

Chelsea, deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldu. 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.


Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 3

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.


Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 4

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 5

İşte Felix'in ilk maçından öne çıkan diğer fotoğraflar...

Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 6
Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 7
Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 8
Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 9
Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 10
Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'e ilk maçında kırmızı kart - 11



SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER