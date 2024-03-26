Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları öncesinde Avusturya ile bu akşam özel maç kapsamında karşı karşıya gelecek. EURO 2024'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Türkiye A Milli Takımı hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Turnuvada F Grubunda yer alacak olan Türkiye, D Grubunda yer alan Avusturya'yı EURO 2024 öncesi yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Avusturya'ya konuk olacak. EURO 2024 öncesi hazırlık maçı kapsamında geçtiğimiz günlerde Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, Avusturya'yı yenerek moral depolamak istiyor. Peki, Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?