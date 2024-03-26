NTV.COM.TR’ye geri dön

Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları öncesinde Avusturya ile bu akşam özel maç kapsamında karşı karşıya gelecek. EURO 2024'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Türkiye A Milli Takımı hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Turnuvada F Grubunda yer alacak olan Türkiye, D Grubunda yer alan Avusturya'yı EURO 2024 öncesi yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Avusturya'ya konuk olacak. EURO 2024 öncesi hazırlık maçı kapsamında geçtiğimiz günlerde Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, Avusturya'yı yenerek moral depolamak istiyor. Peki, Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada - 2

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta bu akşam Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada - 3

MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.

Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada - 4

EURO 2024'TE TÜRKİYE F, AVUSTURYA D GRUBUNDA

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.​​​​​

Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada - 5

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Sakatlığı nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın çıkarıldığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

DAHA FAZLA GÖSTER
;