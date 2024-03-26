Avusturya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada

EURO 2024'TE TÜRKİYE F, AVUSTURYA D GRUBUNDA

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.



Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.



Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.​​​​​