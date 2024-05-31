Aziz Yıldırım transfer listesini açıkladı: Lukaku, Dybala, Talisca ve Sörloth
Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.
Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde takıma gelebilecek yıldız isimlerin ismini verdi.