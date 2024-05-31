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Aziz Yıldırım transfer listesini açıkladı: Lukaku, Dybala, Talisca ve Sörloth

Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım transfer listesini açıkladı: Lukaku, Dybala, Talisca ve Sörloth - 1

Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde takıma gelebilecek yıldız isimlerin ismini verdi. 

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Aziz Yıldırım transfer listesini açıkladı: Lukaku, Dybala, Talisca ve Sörloth - 2

Adana'da kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, mevcut yönetimin Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşmesi hakkında, "Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. " dedi.

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Aziz Yıldırım transfer listesini açıkladı: Lukaku, Dybala, Talisca ve Sörloth - 3

Yıldırım, "Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım transfer listesini açıkladı: Lukaku, Dybala, Talisca ve Sörloth - 4

Yıldırım, "Müthiş bir rüzgar esmeye başladı. O oyuncuya, bu antrenöre gidiyorlar. Kafalarında ya İsmail Kartal ya da milli takım antrenörü vardı. Onun için bana teşekkür etmeniz lazım." dedi.

Aziz Yıldırım transfer listesini açıkladı: Lukaku, Dybala, Talisca ve Sörloth - 5

NELER YAŞANDI?

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşmanın gerçekleştiği belirtilmişti.

Sky Sport'un haberine göre; Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi de paylaşılmıştı.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasından rahatsızlık duymadığını vurgulayan başkan adayı Aziz Yıldırım, anlaşmanın kendisine sorularak yapıldığını açıklamıştı.

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