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Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi’nden konvoy yapan Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı. Polis ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı - 1

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı kırmızılı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara çıktı, sevinç gösterisinde bulundu. 

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Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı - 2

Galatasaraylı taraftarların kutlama yaptıkları adreslerden biri de İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar formaları ve bayraklarıyla Bağdat Caddesi'nden araçlarıyla geçti.

Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı - 3

Cadde üzerinde bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı ve ellerindeki alkol şişelerini araç camlarına fırlattı.

Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı - 4

Kimi Fenerbahçe taraftarları da araçlardan aldıkları Galatasaray bayraklarını yaktı.

Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı - 5

Taraftar grubu, cadde üzerinde meşaleler yakarak sloganlar attı.

Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı - 6

Polis ekipleri Bağdat Caddesi’nde yoğun güvenlik önlemi aldı. Galatasaray Store mağazası önünde de çevik kuvvet ve TOMA aracı bekletildi.

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