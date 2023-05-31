Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı kırmızılı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara çıktı, sevinç gösterisinde bulundu.
Galatasaraylı taraftarların kutlama yaptıkları adreslerden biri de İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi oldu.
Sarı kırmızılı taraftarlar formaları ve bayraklarıyla Bağdat Caddesi'nden araçlarıyla geçti.
Cadde üzerinde bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı ve ellerindeki alkol şişelerini araç camlarına fırlattı.
Kimi Fenerbahçe taraftarları da araçlardan aldıkları Galatasaray bayraklarını yaktı.
Taraftar grubu, cadde üzerinde meşaleler yakarak sloganlar attı.
Polis ekipleri Bağdat Caddesi’nde yoğun güvenlik önlemi aldı. Galatasaray Store mağazası önünde de çevik kuvvet ve TOMA aracı bekletildi.