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Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı)

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında Paris Saint Germain (PSG) ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta PSG'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Barcelona, bu akşam taraftarı önünde kazanmak ve adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında bu akşam Barcelona taraftarı önünde PSG ile kritik bir maça çıkacak. İlk maçı deplasmanda yenerek saha avantajını eline alan Barcelona, bu akşam skor üstünlüğünü korumak ve yarı final biletini kapmak için sahada olacak. Peki, Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı) - 2

BARCELONA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bu akşam oynanacak. Çeyrek final maçında Barcelona, sahasında PSG'ye konuk edecek.

Barcelona-PSG karşılaşması 16 Nisan Salı günü saat 22.00’da başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı) - 3

BARCELONA TURU GEÇMEK İSTİYOR

Opta verilerine göre, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında PSG ile oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kaybeden Barcelona (4G 3B), 2014/15 çeyrek finalinin ardından ikinci kez rakibiyle eşleştiği bir turda her iki ayağı da galibiyetle geçmek istiyor.

Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı) - 4

BARCELONA'YA BERABERLİK YETECEK

PSG'nin stadında oynanan çeyrek final ilk karşılaşmasında rakibini deplasmanda mağlup eden Barcelona, PSG karşısında taraftarı önünde tur atlamak istiyor. Barcelona her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda adını yarı finale yazdıracak.

PSG’nin ise tur atlaması için sahadan en az iki farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Fransız ekibi tek farklı galibiyet alması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde yarı finale yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

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