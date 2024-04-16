Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında bu akşam Barcelona taraftarı önünde PSG ile kritik bir maça çıkacak. İlk maçı deplasmanda yenerek saha avantajını eline alan Barcelona, bu akşam skor üstünlüğünü korumak ve yarı final biletini kapmak için sahada olacak. Peki, Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?