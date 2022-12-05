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Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçının son dakikasında sporcuların ailelerinin de bulunduğu tribünde olaylar çıktı. Bazı oyuncuların da tribüne çıktığı olaylar nedeniyle maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi, tribünler boşaltıldı.

Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar çıktı.

Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 2

ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın bitimine 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Aliağa Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 3

Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı.

Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 4

Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi.

Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 5

Taraftarların salon dışına çıkarılmasının ardından maça devam edildi.

Mücadeleyi konuk Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-84 kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 6
Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 7
Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 8
Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç - 9

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