Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçın ardından 4 puanla 2. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanında kazanmak ve gruplarda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Bayern Münih ile kendi sahasında oynadığı maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, rövanş mücadelesinde kazanmak ve gruplardaki yerini korumak istiyor. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?