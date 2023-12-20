Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Son olarak Fenerbahçe derbisinden 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, Alanyaspor karşısında kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta Beşiktaş taraftarı önünde Alanyaspor'u ağırlayacak. 26 puanla ligin 5. sırasında yer alan Beşiktaş yarın Alanyaspor karşısında sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?