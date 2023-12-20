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Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Son olarak Fenerbahçe derbisinden 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, Alanyaspor karşısında kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta Beşiktaş taraftarı önünde Alanyaspor'u ağırlayacak. 26 puanla ligin 5. sırasında yer alan Beşiktaş yarın Alanyaspor karşısında sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 2

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 4

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSMİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan Arthur Masuaku, Milot Rashica, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde görev yapabilecek.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 5

4 OYUNCU KART SINIRIDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftada Atakaş Hatayspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 6

İKİ TAKIMIN 15. KARŞILAŞMASI

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 mücadeleden de galip ayrıldı.

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