Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında sahasında Norveç ekiplerinden Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ne güzel bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, kalan son 3 maçını da kazanarak gruplardan çıkmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde Bodo Glimt ile mücadele edecek. Norveç ekibiyle oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş, sahasında kazanıp yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?