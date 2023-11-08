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Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında sahasında Norveç ekiplerinden Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ne güzel bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, kalan son 3 maçını da kazanarak gruplardan çıkmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde Bodo Glimt ile mücadele edecek. Norveç ekibiyle oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş, sahasında kazanıp yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 2

BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 3

BEŞİKTAŞ 1 PUANLA SON SIRADA

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 4

ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 5

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

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