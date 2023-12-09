Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide ilk 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE'DE BECAO VE ZAJC YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.



İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.



Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.