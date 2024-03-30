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Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş JK United Payment, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda eski Fenerbahçeli Shameeka Fishley hat-trick yaptı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi - 1

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde derbide Beşiktaş JK United Payment ve Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi - 2

Gaziosmanpaşa'daki Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını da siyah-beyazlı ekip 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi - 3

Beşiktaş bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken Fenerbahçe 57 puanda kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi - 4

Siyah-beyazlı takım bir sonraki maçında Hakkarigücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi - 5

Siyah-beyazlılarda eski Fenerbahçeli Shameeka Fishley hat-trick yaptı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi - 6

MAÇTAN NOTLAR

Stat: IBB G.O.B. Halit Kıvanç

Hakemler: Batuhan Bayar, Can Orhan Çelebi, Yakup Yapıcı

Beşiktaş JK United Payment: Ezgi Çağlar, Macin (Dk. 65 Pusztai), Kezban Tağ, Ogbonna, Didem Karagenç, Maia, Halilaj (Dk. 88 Başak Gündoğdu), Aleksic, Elif Keskin, Tukumbuke (Dk. 88 Gizem Gönültaş), Fishley (Dk. 76 Esra Manya)

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Gülbin Hız (Dk. 80 İlayda Cansu Kara), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Ecem Cumert (Dk. 46 Zeynep Kerimoğlu), Fatma Kara (Dk. 81 Meryem Cennet Çal), Sevcova (Dk. 62 İpek Kaya), Ece Türkoğlu (Dk. 62 Berg), Coleman, Yağmur Uraz

Goller: Dk. 23 Coleman (Penaltıdan), Dk. 80 Berg (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 35, Dk. 42 ve Dk. 59 Fishley, Dk. 73 Tukumbuke (Beşiktaş JK United Payment)

Sarı kartlar: Dk. 20 Macin, Dk. 22 Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment)

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