Beşiktaş ile Fenerbahçe'den 6 gollü derbi

MAÇTAN NOTLAR
Stat: IBB G.O.B. Halit Kıvanç
Hakemler: Batuhan Bayar, Can Orhan Çelebi, Yakup Yapıcı
Beşiktaş JK United Payment: Ezgi Çağlar, Macin (Dk. 65 Pusztai), Kezban Tağ, Ogbonna, Didem Karagenç, Maia, Halilaj (Dk. 88 Başak Gündoğdu), Aleksic, Elif Keskin, Tukumbuke (Dk. 88 Gizem Gönültaş), Fishley (Dk. 76 Esra Manya)
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Gülbin Hız (Dk. 80 İlayda Cansu Kara), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Ecem Cumert (Dk. 46 Zeynep Kerimoğlu), Fatma Kara (Dk. 81 Meryem Cennet Çal), Sevcova (Dk. 62 İpek Kaya), Ece Türkoğlu (Dk. 62 Berg), Coleman, Yağmur Uraz
Goller: Dk. 23 Coleman (Penaltıdan), Dk. 80 Berg (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 35, Dk. 42 ve Dk. 59 Fishley, Dk. 73 Tukumbuke (Beşiktaş JK United Payment)
Sarı kartlar: Dk. 20 Macin, Dk. 22 Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment)